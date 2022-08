Ballon d’or : Lionel Messi, pas parmi les 30 nominés pour la première fois (PHOTO)

Le septuple Ballon d’or ne voit pas son nom figurer à la compétition pour la première fois de son histoire.

Le nom de Lionel Messi ne figure pas parmi les 30 joueurs nominés au titre du meilleur joueur de l’année de la FIFA. L’argentin a beau eu s’accaparer le prestigieux trophée depuis 2009, mais il semble que le temps l’a enfin rattrapé.

Messi, 35 ans, doit avoir le moral dans les chaussettes, surtout que son « rival » de toujours, Cristiano Ronaldo (37 ans), a réussi à se frayer un chemin parmi les nominés au Ballon d’or 2022.

La Pulga devance le Portugais, après avoir remporté les éditions 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. L’absence de son nom de la liste indique que ses performances ne répondent plus aux critères de sélection de la FIFA de « l’élite » du football mondial.

Pour ce qui est des nominés de cette nouvelle édition, la liste des 30 joueurs comprend Thibaut Courtois, Rafael Leao, Christopher Nkunku, Mohamed Salah, Joshua Kimmich, Trent Alexander-Arnold, Vinicius Jr, Bernardo Silva, Luis Diaz, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Casemiro, Son Heung-Min, Fabinho, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Nunez, Phil Foden, Sadio Mane, Sebastien Haller, Luka Modric, Antonio Rudiger, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Dusan Vlahovic, Virgil van Dijk, Joao Cancelo, Kylian Mbappe et Erling Haaland.

A.O.

Lionel Messi fails to make the Ballon d'Or shortlist for the first time since 2005 😳 pic.twitter.com/7c4g5NoWGX

— GOAL (@goal) August 12, 2022