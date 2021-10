Ballon d’or: les favoris de Lionel Messi

L’attaquant du Paris Saint-Germain a donné ses favoris pour le Ballon d’or européen, pour lequel il est lui-même candidat. La liste des candidats contient 30 joueurs, dont Messi, Cristiano Ronaldo, Mohammed Salah et Karim Benzema.

Lors d’un entretien avec France Football, l’Argentin a évoqué les noms de ses favoris. « J’ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterai comme Neymar et Mbappé », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Après, il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison, comme Lewandowski. Benzema aussi a fait une grande année au niveau individuel. C’est difficile à dire car ce que tu as fait au niveau collectif compte beaucoup pour le Ballon d’Or. Dernièrement, les titres ont beaucoup de poids. Les années précédentes, on cherchait plus le meilleur joueur de l’année ».

Notons qu’il s’agit du premier entretien de la Pulga avec un média français depuis son arrivée au PSG.

