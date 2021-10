Ballon d’Or: la non nomination de Hakimi suscite l’incompréhension

Le magazine français France Football a révélé les 30 joueurs nominés pour le Ballon d’or 2021. La liste contient les noms de joueurs ayant marqué leur saison. En plus de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, on retrouve Karim Benzema, Robert Lewandowski et d’autres.

Cependant, l’absence du Marocain Achraf Hakimi a suscité le mécontentement des amateurs de football marocain et africain. Le latéral du Paris Saint-Germain a été déterminant, la saison dernière, pour le sacre de l’Inter Milan au scudetto, en plus de ses bonnes statistiques actuelles avec le PSG.

Des observateurs considèrent que la liste de France Football contient des noms de joueurs moins efficaces que Hakimi, comme le défenseur danois de l’AC Milan Simon Kjær.

Notons que la liste ne contient que deux joueurs africains : Riyad Mahrez et Mohamed Salah.

M.F.