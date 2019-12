Ballon d’or: la décla choc de l’agent de Ronaldo

Jorge Mendes, l’agent de Ronaldo, se fait souvent remarquer dans la presse avec des déclarations inattendues. Dans un entretien accordé à Tuttosport, il a parlé de la troisième place de CR7 au Ballon d’Or 2019.

“Ces deux dernières années, Ronaldo aurait dû gagner au moins une fois le Ballon d’or. Je suis sûr que s’il évoluait à Madrid, on lui aurait donné. L’année prochaine, il en sera à au moins 110 buts avec le Portugal. Rien que pour ça, il doit gagner le prochain Ballon d’Or. C’est une injustice que Messi le gagne. On verra bien en 2020…”

Rappelons que Lionel Messi a reçu le Ballon d’Or 2019, devenant ainsi le premier footballeur à remporter six fois ce prestigieux trophée. Au classement général, il devance Virigil van Dijk (2e), Cristiano Ronaldo (3e) et Sadio Mané (4e).

A cette occasion, la vedette du FC Barcelone avait fait une confession au sujet de Cristiano Ronaldo qui, lui, en a cinq.

“D’un côté, j’appréciais d’en avoir cinq et d’être le seul dans ce cas-là. Quand Cristiano a égalisé, je dois reconnaître que ça m’a fait un peu mal, je n’étais plus du tout au sommet. Mais c’était logique, même si c’était bien quand j’étais tout seul à 5”, a confié Messi à France Football.

Et d’ajouter : “Ce duel va se poursuivre jusqu’à la fin de nos carrières respectives, comme cela a été le cas depuis le début. On est en concurrence et on traite d’égal à égal depuis dix ans. Je ne suis pas certain qu’on se rende compte que c’est quelque chose d’extraordinaire, qui restera dans l’histoire. Deux joueurs de ce calibre et qui sont en concurrence depuis tant d’années, ce n’est pas banal”.

S.L.