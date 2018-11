Ballon d’Or: Allegri défend Cristiano Ronaldo (Vidéo)

L’entraîneur de la Juventus de Turin Massimiliano Allegri a assuré que Cristiano Ronaldo méritait le Ballon d’Or 2018. «Je suis vraiment surpris qu’il ne soit même pas dans la liste des finalistes», a-t-il souligné lors d’une conférence, précisant que le joueur devait absolument gagner un sixième Ballon d’Or.

«Quoi qu’il en soit, comme je l’ai dit plusieurs fois, pour toutes ses performances, il mérite de gagner le Ballon d’Or», a confié Allegri, rassurant par la même occasion les supporters de CR7. «Il va bien et s’est très bien entraîné hier».

Rappelons que la chaîne de TV espagnole la Cuatro a dévoilé le Ballon d’Or 2018 et les Français risquent d’être lourdement déçus. Il s’agit, a-t-elle assuré, du Croate Luka Modric qui a été également élu cette année Joueur UEFA de l’année et The Best joueur de la FIFA

Agé de 33 ans, le milieu de terrain du Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du monde avec la sélection de son pays est arrivé en tête des votes du jury de France Football qui se compose de 192 journalistes du monde entier.

La presse italienne, de son côté, a affirmé que les Français Kylian Mbappé et Raphael Varane ont écopé des places d’honneur du podium et a exprimé, en parallèle, sa surprise suite à l’absence d’Antoine Griezmann.

Le Corriere Sport et Tuttosport n’ont d’ailleurs pas manqué de dénoncer également l’absence sur le podium de l’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo.

A noter que le Ballon d’Or 2018 sera officiellement dévoilé le 3 décembre par France Football.

S.L.