Ballon d’Or 2022: un sondage donne le favori

Plus des deux tiers (68%) des participants au dernier sondage Odoxa pour Keneo et RTL pensent que l’attaquant du Real Madrid et de la sélection française de football Karim Benzema mérite le Ballon d’Or 2022.

Aux côtés du Sénégalais Sadio Mané ou du Polonais Robert Lewandowski, l’ancien attaquant lyonnais est le favori d’un Ballon d’Or qui sera décerné cette année à l’ automne.

Benzema est un prétendant parfaitement légitime pour les amateurs de football.

Le chiffre de 68% est en hausse de huit points par rapport à la mesure d’octobre 2021. L’arme fatale du Real Madrid avait ensuite terminé 4e du Ballon d’Or.

Selon ce sondage, dont les résultats ont été relayés par les médias sportifs de l’hexagone, 50% des Français et 71% des amateurs de football ont une bonne opinion de Karim Benzema, soit respectivement 35 et 48 points de plus qu’en novembre 2015.

Les Français et les amateurs de football s’accordent majoritairement sur le fait qu’il a marqué l’Histoire du football (62% et 74%), qu’il est spectaculaire (54% et 69%) et altruiste, jouant collectif (52% et 72%) mais ils sont en revanche encore réservés sur son côté sympathique (45% et 61%) et humble (33% et 46%).

Il devra cependant briller à la Coupe du Monde au Qatar pour grimper dans la hiérarchie des meilleurs attaquants français de l’histoire. Il n’arrive ainsi aujourd’hui qu’en 8ème position du classement des Français et en 5ème position chez les amateurs de football.