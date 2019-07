Bale a refusé de jouer face au Bayern, selon Zidane

Zinédine Zidane a parlé de Gareth Bale lors d’une conférence de presse tenue lundi 22 juillet. Le coach français a en effet mis les choses au clair concernant la situation de l’attaquant gallois.

“Premièrement, je n’ai manqué de respect à personne. Et encore moins aux joueurs. Je dis toujours que les joueurs sont les plus importants dans une équipe. Deuxièmement, j’ai dit que le club travaillait pour son départ. Point”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Troisièmement, et ça me paraît important, Gareth ne s’est pas changé l’autre jour parce qu’il ne voulait pas (face au Bayern). Rien de plus. Il disait que le club travaillait pour son départ et que c’est pour cela qu’il ne s’est pas changé. Maintenant, c’est la même chose. Gareth est un joueur du Real Madrid. On va s’entraîner normalement et on verra ce qu’il se passera demain”.

6 ans après son arrivée au Real Madrid, l’attaquant de 30 ans devrait donc bientôt quitter le club de la capitale espagnole.

A.K.A.