Bagarre de Belhanda: l’étrange décision de la Fédération turque

Le Türk Telekom Arena s’est transformé en véritable arène de combat à la fin du match ayant opposé vendredi 2 novembre Galatasaray au Fenerbahçe pour le compte de la 11ème journée du championnat turc.

Une violente dispute a, en effet, éclaté entre l’international marocain Younes Belhanda, qui évolue dans les rangs de Galatasaray, et le joueur espagnol de l’équipe adverse Roberto Soldado quelques secondes après la fin de la rencontre, poussant plusieurs joueurs à intervenir.

Le Brésilien Jailson, pour sa part, a asséné une gifle au joueur de la sélection nationale dont la réaction ne s’est pas faite attendre. Le premier a immédiatement écopé d’un carton rouge avant de se diriger vers le tunnel des vestiaires.

Une semaine après cette impressionnante bagarre, la Fédération turque a annoncé de lourdes sanctions à l’encontre de plusieurs joueurs impliqués dans cette dispute. Sauf que Belhanda n’est pas concerné par ces sanctions. Pourtant, c’est lui qui avait provoqué la bagarre…

Roberto Soldado a été suspendu pour six matchs et le Brésilien Jailson huit. Donk, du côté de Galatasaray, ne jouera pas six matchs, Ndiaye cinq, Rodrigues trois et Hasan Sas… huit ! L’entraîneur, pour sa part du club, Fatih Terim, a été sanctionné pour les sept prochains matchs.

N.M.