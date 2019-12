Badr Hari Vs Rico Verhoeven : regardez le combat en direct (LIVE)

Badr Hari et Rico Verhoeven s’affrontent ce 21 décembre pour la ceinture de champion du Glory, au Gelredome Arnhem, aux Pays-Bas. Considéré comme «le plus grand combat de l’histoire de kickboxing», Collision 2, qui est un remake du premier combat perdu en 2016 par Hari suite à une blessure à l’avant-bras, promet des étincelles.

D’après un communiqué de Glory Kickboxing, l’alcool ne sera pas commercialisé pendant l’événement afin d’éviter les violences et les agressions. Les organisateurs ont également annoncé qu’il n’y aura pas de tables VIP, précisant que les personnes qui assisteront au combat seront minutieusement fouillées à l’entrée.

En octobre dernier, les deux superstars ont tenu une conférence à Amsterdam pour parler de l’événement. A cette occasion, Badr Hari est revenu sur sa défaite face à Rico, confiant qu’il avait eu du mal à s’en remettre. Il a précisé avoir pris trois ans pour se préparer afin de prendre sa revanche. «En 2016, j’avais des déboires avec la justice et je n’étais pas concentré à cause de mes aller-retour en prison. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Je suis prêt à 100%», a fait savoir Badr Hari. Il a d’ailleurs promis de mettre Rico KO devant tout le monde.

Piqué au vif, ce dernier a rétorqué : «J’espère qu’il ne va pas encore déclarer forfait. Rendez-vous sur le ring. Je te mettrai KO».

Collision 2 aura lieu au GelreDome d’Arnhem à partir de 21 heures. Le combat sera diffusé sur RMC 4, Veronica sport et Ziggo sport.

LE LIVE A PARTIR DE 21H.

N.M.