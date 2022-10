Badr Hari vs Alistair Overeem: regardez le combat en direct (LIVE)

Tous les fans marocains sont derrière Badr Hari. Le combattant MMA néerlando-marocain s’apprête à affronter Alistair Overeem ce 8 samedi, dans le cadre du Collision 4. Rappelons que le combat a lieu à Arnhem, aux Pays-Bas.

Les deux légendes du kickboxing se sont déjà affrontées deux fois sur le ring avec une victoire par KO pour chacun.

Badr Hari et Alistair Overeem se retrouvent ainsi 10 ans après pour régler leurs comptes, dans une ultime confrontation pour déterminer qui sera le vainqueur de leur trilogie.

Le combat aura lieu à partir de 20h00.

Le kickboxeur néerlando-marocain a saisi l’occasion pour dévoiler la tenue avec laquelle il fera son entrée sur le ring.

Notons que le combattant MMA a partagé sur son compte Instagram un post, dans lequel il explique le choix de sa tenue, qui arbore un design inspiré des vêtements traditionnels marocains et un verset coranique au dos. Badr Hari a indiqué: ʺJe veux faire mon entrée sur le ring avec mes valeurs. L’Islam est un pilier de ma vie, et je n’aurai pas eu tant de succès sans l’aide d’Allah. Le verset d’Ayat Al-Kursi octroie une protection physique et spirituelle. C’est un verset récité par les musulmans lors de leurs voyages. C’est sous la protection de Dieu que j’aurai du succès demain, Inshallah ʺ.

Voici le lien du live: https://www.lesiteinfo.com/sport/badr-hari-vs-alistair-overeem-regardez-le-combat-en-direct-live/