Badr Hari sur le point de revenir sur sa décision de retraite sportive? (PHOTO)

Le champion marocain de kick-boxing, Badr Hari, est sans doute sur le point de revenir sur sa décision de mettre fin à sa carrière sportive. Décision annoncée, samedi dernier, après sa défaite contre le champion néerlandais, Alistair Overeem, au Glory Collision 4.

Cependant, Scott Rodman, vice-président et l’un des cofondateurs du Glory Collision, a créé la surprise consistant à déclarer que Badr Hari, malgré son annonce du 8 octobre courant, ne mettra pas sûrement un terme définitif à sa carrière en kick-boxing.

Ainsi, dans un entretien accordé au journal en ligne néerlandais, « NU.nl », le responsable du Glory Collision a affirmé avoir discuté avec Badr Hari, un jour après son combat perdu contre Alistair Overeem, et que le champion marocain lui a confié qu’il voulait un temps de réflexion. Et ce, avant de prendre une décision définitive qui consistera à mettre vraiment fin à sa carrière ou de continuer à participer à des combats de kick-boxing.

« De nombreux grands sportifs reviennent plus forts après cette période de réflexion. Nous respectons ses choix et nous espérons qu’il décidera de continuer son parcours. Il a demandé un temps de réflexion et nous ne voyons aucun inconvénient a cela », a souligné Scoot Rodman à propos de Badr Hari.

L.A.