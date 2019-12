Badr Hari se blesse face à Rico Verhoeven (VIDEO)

Badr Hari a fait trembler Rico Verhoeven samedi soir. Pendant longtemps, les spectateurs ont pensé que Rico Verhoeven allait perdre la ceinture de champion du Glory. D’autant plus que Badr Hari l’a fait tomber deux fois. Mais la malchance a encore frappé le Marocain. Comme lors de son dernier combat, et alors qu’il devançait Rico, Badr Hari s’est blessé à la jambe après avoir donné un coup à son adversaire. En larmes, Badr Hari est donc sorti sur blessure et Rico Verhoeven a été désigné vainqueur.