Badr Hari ne va pas rencontrer Rico en septembre

Depuis son dernier combat avec l’égyptien Hesdy Gerges, Hari n’a pas caché qu’il voulait prendre sa revanche contre le champion des poids lourds Rico. En 2016 Rico s’était imposé sur Hari à cause d’une fracture au bras du Marocain au second round. Les fans de Badr Hari attendent une nouvelle date de combat avec impatience.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK