Badr Hari inquiète de nouveau ses fans (PHOTO)

La légende marocaine du kickboxing Badr Hari a de nouveau surpris ses fans en supprimant toutes les publications de son compte Instagram, suivi par 3 millions de personnes.

Beaucoup de fans ont établi un parallèle entre cette démarche et certaines publications étranges et inhabituelles sur le compte du combattant, qui avaient inquiété les fans quant à son état mental.

La suppression des publications a été évoquée par plusieurs pages d’info people sur les réseaux sociaux, poussant les fans à exprimer leur soutien et leur admiration au combattant.

« Je crois que Badr est atteint d’une dépression parce que certains ont oublié que c’est une légende à laquelle Rico n’arrivera jamais à la cheville. Badr achevait ses adversaires par KO, il combattait réellement et ne jouait pas sur la fatigue de ses adversaires. Il avait mis fin à sa carrière en tant que légende, mais il a commis l’erreur de revenir, appâté par Rico. Et maintenant, il est déprimé car tout le monde se moque de ses défaites. Malheureusement, les gens oublient et peuvent te détruire avec leurs mots », peut-on lire entre autres commentaires.

Notons que Badr Hari avait, en septembre dernier, été défait par Arcadius Wrzosek. Il s’agit de la troisième défaite consécutive du Marocain, après celles contre Rico Verhoeven et Benjamin Adegbuy.

S.L.