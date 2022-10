Badr Hari de retour sur le ring, voici la date de son prochain combat (VIDEO)

The Golden Boy est prêt à fouler le ring à nouveau pour le Collision 4. Badr Hari ne compte pas prendre sa retraite de sitôt et promet un spectacle intéressant pour ses fans.

Le kick-boxeur néerlando-marocain s’apprête à affronter Alistair Overeem le 8 octobre prochain à Arnhem, aux Pays-Bas. À 37 ans, Badr Hari se dit prêt à « attaquer avec force et de faire pression sur l’adversaire ». Dans une interview sur la chaîne YouTube du Néerlandais Videoland, le combattant a indiqué au sujet de son prochain combat: « Je me sens fort plus fort que jamais et je trouve du plaisir à combattre ».

Après avoir subi de nombreuses défaites, Badr Hari se montre plus confiant que jamais et affiche clairement sa soif de gagner.