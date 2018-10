Badou Zaki de retour en Botola?

En attendant, Badou Zaki qui avait entraîné un certain nombre d’équipes marocaines, telles que le Wydad, l’Olympique Safi, le KAC Marrakech et l’IR Tanger, n’est pas prêt de remettre les pieds en Algérie pour y faire valoir ses compétences.

Selon le média, après de longues semaines de négociations et chantages, l’entraineur Badou Zaki aurait consenti, depuis sa résidence au Maroc, à signer sa lettre de résiliation et restituer à l’émissaire du club la moitié de son 4ème mois de salaire.