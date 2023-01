Azzedine Ounahi sur le point de rejoindre un grand club européen

Plusieurs grands clubs européens ont les yeux de Chimène pour « Le numéro 8 » des Lions de l’atlas, comme l’avait appelé, très admiratif, Luis Enrique, l’ex -entraineur de la Roja, après la victoire marocaine en 8ème de finale du Mondial 2022.

Il s’agit bien sûr de Azzedine Ounahi qui est sur le point d’opter sur le choix de sa future destination footballistique, en marge des négociations menées rondement entre de grands clubs et son équipe actuelle française, Angers Sporting Club de l’Alsace.

Ainsi, selon la chaîne argentine « Tik Sporting », Ounahi est en pleines négociations avec le club italien de Naples, la Società Sportiva Calcio Napoli, qui a émis le plus grand intérêt à voir dans ses rangs le jeune Lion de l’Atlas (ndlr, né le 19 avril 2000 à Casablanca).

Le club italien a proposé 20 millions d’Euros pour recruter Ounahi lors du présent mercato hivernal, pour qu’Angers lui prête son joueur jusqu’à la fin de la saison footballistique actuelle, a précisé la même source.

Mais Napoli n’est pas le seul club dans la course car les équipes anglaises du Leicester City Football Club et de Tottenham Hotspur Footballl, ainsi que l’Olympique de Marseille et l’Atlético de Madrid font aussi les yeux doux à Azzedine Ounahi.

Larbi Alaoui