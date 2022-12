Azzedine Ounahi intéresse de plus en plus de clubs prestigieux

Le président de Leeds United Football Club a exprimé son admiration pour le Lion de l’Atlas Azzedine Ounahi, après la belle qualité de jeu que celui-ci a démontrée pendant les matchs de la Coupe du monde Qatar 2022.

Et le site du club anglais, « Leeds live », a assuré que le directeur sportif de l’équipe, Victor Orta, n’a pas tari d’éloges sur l’international marocain et milieu central de l’équipe française d’Angers SCO et a affirmé: « Je dois être franc: la qualité de jeu du numéro 8 a fait l’admiration du monde entier! ».

Victor Orta s’est également interrogé: « Mais qui est donc cet homme? Je ne l’ai jamais vu! », tout en soulignant avoir reçu de nombreuses correspondances lui demandant de recruter Ounahi dans les rangs de Leeds en janvier 2023.

Notons que Azzedine Ounahi a attiré l’attention de très nombreux clubs européens prestigieux, dont le Barça, après ses belles prestations durant tous les matchs de l’équipe nationale. Celle-ci a réussi la prouesse inédite et historique de se classer 4ème après la petite finale de la Coupe du monde Qatar 2022, face à la Croatie, au Khalifa International Stadium, samedi 17 décembre.

L.A.