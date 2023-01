Aziz El Badraoui présente ses excuses aux supporters du Raja (PHOTO)

Aziz El Badraoui s’est excusé auprès des supporters du Raja de Casablanca après son passage à l’émission de Ridouane Erramdani «Bidoun Loughat Khachab», sur les ondes de Med Radio.

Sur son compte Instagram, le président des Verts a écrit : «A tous les Rajaouis, je tiens à m’excuser pour mon «lapsus» lors de mon passage avec Erradmani. Je ne voulais porter préjudice à aucun supporter. Parfois, les mots m’échappent pour exprimer mes idées».

Et d’ajouter : «Le public du Raja est une fierté pour le club, son véritable capital. Et il est de mon devoir de le respecter et de le remercier pour son soutien indéfectible. Je vous fais confiance pour réussir la campagne «Raja m3ana»».

A noter qu’El Badraoui avait essuyé de nombreuses critiques après avoir évoqué cette campagne lors de son passage sur Med Radio. Le président a, en effet, critiqué les supporters qui n’ont pas fait de dons, ce qui a provoqué la colère des fans.

H.M.