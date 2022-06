Aziz El Badraoui évoque la situation financière du Raja

Aziz El Badraoui, candidat à la présidence du Raja, a évoqué la situation financière du club des Verts,. Ceci, en marge de sa candidature pour succéder à l’actuel président, Anis Mahfoud, élu au mois d’octobre 2021 et dont la démission est attendue à la fin de la présente saison footballistique.

Selon une source fiable de Le Site info, l’homme d’affaires a révélé à des proches l’état de la situation financière que vit le Raja, déplorant que celle-ci ne soit point rassurante et que le club aura besoin de renflouer sérieusement sa trésorerie si les conditions sont requises, permettant la conclusion d’accords et de contrats sérieux et conséquents.

Le candidat à la présidence du RCA a également promis à son entourage qu’il fera en sorte de réformer le système des revenus financiers du club et de veiller à la gestion de ces derniers, avec intégrité et transparence. De même qu’El Badraoui a assuré que des accords seront conclus lors du mercato estival dans l’objectif de la création d’un groupe en mesure de remporter les titres escomptés, a ajouté la même source.

A noter que Aziz El Badraoui demeure le seul candidat à la présidence du Raja de Casablanca et qu’il briguera officiellement le poste le 16 juin courant, lors de la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire du club.

L.A.