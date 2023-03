Aziz El Badraoui: « Comment j’ai sauvé le Raja de la faillite”

Le président actuel du Raja de Casablanca, Aziz El Badraoui, a défendu son parcours à la tête du club, pendant la première année de son mandat.

ll a ainsi révélé qu’il a pu sauver l’équipe d’un « infarctus certain », ayant failli en finir avec le club casablancais, à cause de la grande crise financière dont cette dernière pâtissait. Et dans un entretien accordé à Radio Mars, El Badraoui a déclaré: « Je suis venu comme dirigeant du Raja avec un esprit entrepreneurial, et non celui d’une banque ».

Et de poursuivre qu’il est parvenu à « sauver » l’équipe de la faillite ». Mais il a également tenu à préciser: « Je n’ai trouvé aucun joueur au sein des Verts et sans El Badraoui, nous aurions terminé la saison avec l’équipe espoirs »! (sic).

L.A.