Aziz Bennij tire à boulets rouges sur Halilhodzic

L’ancien footballeur marocain Aziz Bennij a critiqué la méthode de gestion du sélectionneur national Vahid Halilhodzic, surtout en ce qui concerne son comportement avec les joueurs. Celle-ci est, selon l’actuel analyste de BeIN Sport, la cause de la retraite internationale de Hakim Ziyech.

Lors de son intervention à l’émission « Chawt Talit » (la troisième mi-temps) sur BeIN Sport, Bennij a déclaré que Halilhodzic est un entraîneur conflictuel, qui n’est pas bon pour traiter avec les stars, et que c’est lui qui porte la responsabilité de la retraite internationale de Ziyech.

« Ziyech est un joueur talentueux et l’équipe a besoin de lui… Il n’y a pas beaucoup d’options, c’est un bon joueur et le sélectionneur ne devait pas l’exclure », a-t-il assuré.

Et d’ajouter : « J’espère que cette crise prendra fin. Halilhodzic est le principal responsable. Il n’a été d’aucune valeur ajoutée et n’est bon que pour parler dans les conférences de presse et éviter les questions qui l’embarrassent. La dernière conférence en est la meilleure preuve ».

Et de conclure : « Ziyech m’a surpris, mais c’est Halilhodzic le responsable… J’espère que la FRMF interviendra. L’équipe nationale a besoin de Ziyech et vice-versa ».

M.F.