Aziz Badraoui fait une promesse aux fans du Raja

Le président des Verts a de grandes ambitions pour son club. Aziz Badraoui va procéder au renforcement des rangs du Raja avec plusieurs acquisitions.

Selon une source bien informée à Le Site Info, le président du club va révéler dans les prochains jours les nouvelles recrues du RCA. Badraoui avait déclaré à plusieurs reprises que sous sa guidance, le Raja de Casablanca retrouverait sa gloire d’antan, et qu’il n’y a plus de place pour les dépassements et le favoritisme. Il a par ailleurs promis aux fans du club que le mercato estival verra la venue de plusieurs talents importants pour l’avenir du Raja, mais que cela ne sera pas chose facile.

Après une saison dont on pourrait se passer, les Rajaouis ont élu à l’unanimité Aziz Badraoui à la tête du club, afin de lui redonner un nouveau souffle. Le Raja n’a pas brillé de ses performances lors de la précédente saison, une déception de taille pour les supporters. Badraoui vise ainsi à relancer la machine pour la prochaine saison.