Avant le derby, le Raja ne se rassure pas face à Oued Zem (VIDEO)

Le Rapide Oued Zem (RCOZ) a battu le Raja de Casablanca (RCA) sur le score de 1 but à 0, dimanche au complexe sportif du Phosphate de Khouribga, à l’occasion de la 24e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Oued Zem l’a emporté un but à zéro après avoir achevé la première moitié du match sur un score nul de 0 partout.

Plus tôt cette saison, le Raja et le RCOZ n’avaient pas réussi à se départager à l’occasion de la 9e journée (0-0). Durant la dernière saison, les Verts s’étaient imposés contre le Rapide Oued Zem à l’occasion de la 17e journée (0-2), et l’avaient emporté face à Oued Zem pour le compte de la 2e journée (3-2).

La victoire a été décrochée grâce à Mehdi Moufaddal, auteur du seul but du match en faveur du RCOZ à la 69e minute.

Au terme de cette rencontre, le Rapide Oued Zem, 18 points, se maintient à la dernière place du classement, alors que les Vert et blanc demeurent à la deuxième place avec 49 points.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, le Raja évoluera à domicile contre le Wydad de Casablanca, tandis que le Rapide Oued Zem recevra la Jeunesse sportive Salmi.