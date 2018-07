Avant la finale, le sélectionneur croate a parlé du Maroc

Concernant la finale, il a par ailleurs affirmé: “Je suis sûr qu’on va récupérer à temps, il ne peut pas y avoir d’excuses, c’est une finale de Coupe du monde. C’est une opportunité qui ne se représentera sans doute pas. On va trouver l’énergie et la motivation pour faire une bonne finale”.

Devant un parterre de journalistes, Dalic a déclaré que “l’équipe française a de très bons joueurs. Elle dispose d’une importante solidité défensive et est très dangereuse en contre-attaques à l’instar de la Belgique et du Maroc”.