Atletico Madrid : trois joueurs marocains convoqués par les U-20

Salim El Jebari El Hannouni (19 ans), Abdellah Erraihani Ennaou (19 ans) et Adnane Bensaad Gasmi (17 ans) ont été convoqués pour prendre part au stage de concentration de l’équipe nationale du Maroc des moins de 20 ans, et ce, durant la période entre le 20 et le 28 mars prochain.

El Jebari, Raihani y Adnane, convocados por Marruecos Sub-20 para una concentración del 20 al 28 de marzo 🇲🇦 pic.twitter.com/ClP8l2XNSG — Atleti Academia (@AtletiAcademia) March 15, 2023