Atletico: le transfert de Joao Felix pulvérise les records

L’attaquant portugais Joao Felix (19 ans) a rejoint l’Atlético de Madrid en échange de 126 M EUR, a annoncé mercredi son club le Benfica.

Benfica “est parvenu à un accord avec l’Atlético Madrid pour le transfert à titre définitif des droits sportifs du joueurs Joao Felix pour un montant de 126 millions d’euros”, a indiqué le club lisboète sur son site Internet. L’Atlético a, pour sa part, indiqué dans un communiqué que “le joueur portugais, âgé de 19 ans, signe pour les sept prochaines saisons”.

Avec ce montant, correspondant à la clause libératoire (120 M EUR) plus le paiement de frais financiers permettant à l’Atlético d’étaler le versement, la pépite du Benfica pulvérise plusieurs records, notamment le plus gros achat de l’Atlético, devant Thomas Lemar (72 M EUR en 2018) et la meilleure vente de l’histoire du football portugais.

Si la somme de 126 millions d’euros est loin du record mondial (222 M EUR pour Neymar en 2017), Joao Felix se classe dans le top 5 des transferts les plus onéreux.

S.L. (avec MAP)