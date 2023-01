Athlétisme: Mo Farah ne participera pas aux JO 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le quadruple champion olympique Mo Farah a annoncé mardi qu’il ne prendra pas part aux prochains Jeux olympiques à Paris en 2024, évoquant une retraite prochaine. « Je ne participerai pas aux Jeux olympiques et je pense que 2023 sera ma dernière année », a indiqué l’athlète britannique qui fêtera ses 40 ans en mars. Il n’écarte toutefois pas d’être présent aux Championnats du monde de Budapest, du 19 au 27 août, s’il est sélectionné. « Si je suis choisi, je ne refuserai jamais », a-t-il assuré.

« Je ne suis plus tout jeune. J’aimerais pouvoir terminer à la maison », a précisé Mo Farah en référence au marathon de Londres prévu le 23 avril prochain. L’athlète, qui a réussi deux fois le doublé 5.000 et 10.000 mètres aux Jeux de Londres en 2012 et de Rio en 2016, a indiqué qu’il ira se préparer en Éthiopie pour voir ce qu’il peut faire en avril.

Sextuple champion du monde, Mo Farah n’a jamais gagné le marathon de Londres. En trois participations, son meilleur résultat a été une troisième place en 2018.