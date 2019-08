Athletic Bilbao vs FC Barcelone: à quelle heure et sur quelle chaine?

La nouvelle saison du championnat d’Espagne promet beaucoup avec une course au titre serrée entre les favoris comme à l’accoutumée.

C’est le FC Barcelone qui ouvrira le bal sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. Les Blaugrana ont été impressionnants lors de la pré-saison après la victoire contre Napoli la semaine dernière (4-0). C’était une parfaite démonstration du potentiel de cette équipe et de ses joueurs. Même sans Lionel Messi qui se remet encore d’une blessure, l’équipe du Barça pourra compter sur Frenkie De Jong et un trio composé d’Ousmane Dembélé, Luis Suarez et Antoine Griezmann qui peuvent faire la différence avec leur talent.

Bilbao se révélera être un test difficile avec une équipe solide et bien organisée qui pourra créer beaucoup d’ennuis au Barça. Inaki Williams, l’avant centre redoutable qui vient de prolonger jusqu’en 2028, sera l’un des joueurs à surveiller du coté de l’Athletic.

K.B

Date et heure du match: vendredi 16 aout à 20H00. Le match sera retransmis en direct sur:

beIN SPORTS HD 3 beIN SPORTS HD 2 FR Cosmote Sport 2 HD Ziggo Sport Select HD Eleven Sports 2 HD Movistar+ Partidazo LaLiga TV Bar Eleven Sports 1 HD portugal DAZN 1 HD B

Compos probables:

Simon / Capa, Yeray, Nunez, Yuri /Unai López, Dani García – De Marcos, Raúl García, Muniain / Williams

Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba / Busquets, Rakitic, De Jong – Griezmann, Suarez, Dembélé