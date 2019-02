Ce mercredi, les regards des mordus du ballon rond au Maroc seront braqués sur le Clasico entre l’AS FAR et le Raja Casablanca, comptant pour la 19e journée de la Botola. La rencontre, qui sera disputée au Complexe Moulay Abdallah, sera diffusés sur beIN SPORTS 5 et Al Amazighia à partir de 18h00.

Le RCA, deuxième avec 28 points et 3 matchs en retard, tentera de réduire l’écart avec le Wydad, leader avec 42 points.

S.L.