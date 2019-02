Ce mercredi, les regards des mordus du ballon rond au Maroc seront braqués sur deux Clasico. La demi-finale retour de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone, mais avant, ils auront droit à un choc entre l’AS FAR et le Raja Casablanca.

Ce match comptant pour la 19e journée de la Botola sera diffusé sur BeIN SPORTS 5 et sur Al Amazighia à 18H00. Le RCA, deuxième avec 28 points et 3 matchs en retard, tentera de réduire l’écart avec le Wydad, leader avec 42 points.

De son côté, le club de la capitale, 7ème avec 24 points, cherchera à grimper à la 4ème place du classement du championnat. Notons que cette rencontre se jouera sur la pelouse du complexe sportif Moulay Abdellah, le fief des militaires.

