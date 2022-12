Arsène Wenger impressionné par les Lions de l’Atlas

Le directeur du développement du football mondial à la FIFA ne cache pas sa joie vis-à-vis de la qualification des Lions de l’Atlas en 8e de finale. Arsène Wenger est impatient de voir le résultat du duel Maroc-Espagne, qui se jouera ce mardi.

Dans une interview accordée au site français, RFI, Arsène Wenger a déclaré que « l’équipe du Maroc a été impressionnante, vraiment fantastique à chaque match. J’ai hâte de voir comment ils vont se comporter durant la phase à élimination directe ».

Pour ce qui est de la présence africaine au Mondial, notamment du fait que les équipes du continent ont cumulé 24 points durant la phase de groupes, Wenger a indiqué que : ʺle football africain est bien représenté ici. Je m’attends à ce que le football africain soit de plus en plus représenté à la Coupe du monde. Je suis personnellement impliqué dans un projet de développement de talents en Afrique. Surtout, l’Afrique aura plus de représentants lors de la prochaine Coupe du monde : neuf ou dix. Nous nous attendons donc à ce que l’Afrique soit l’un des principaux concurrents en Coupe du monde, à l’avenirʺ.

A.O.