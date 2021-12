Arsenal: pourquoi Aubameyang ne sera plus capitaine

Arsenal a retiré le brassard de capitaine à Pierre-Emerick Aubameyang pour des raisons disciplinaires, a annoncé mardi le club dans un communiqué.

L’attaquant a été écarté du groupe, qui a remporté une victoire convaincante 3-0 contre Southampton samedi, après s’être présenté en retard au club au terme d’un voyage à l’étranger et ne sera pas retenu pour le match de mercredi contre West Ham. « Suite à son dernier manquement disciplinaire, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club, et ne sera pas sélectionné pour le match de mercredi contre West Ham United », a indiqué Arsenal.

« Nous attendons de tous nos joueurs, et en particulier de notre capitaine, qu’ils travaillent dans le respect des règles que nous avons tous établies et acceptées », ont ajouté les Gunners dans le communiqué, précisant être « entièrement concentrés sur le match de demain ». La dernière controverse a amplifié les réserves qu’avaient laissé transparaitre certaines personnes au sein du staff du club du nord de Londres concernant la position d’Aubameyang, qui avait tout de même gardé le brassard sous l’ère Arteta.

S.L. (avec MAP)