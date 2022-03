Argentine: Messi sème le doute sur la poursuite de sa carrière

Lionel Messi a affirmé qu’après la Coupe du monde au Qatar il devra repenser « beaucoup de choses », mais sans trancher s’il continuerait à porter le maillot de l’Albiceleste après le mondial.

« Je suis heureux ici depuis longtemps. Nous avons gagné la Coupe (d’Amérique du sud) avec ce groupe formidable. Gagner rend tout plus beau et plus facile », a déclaré le capitaine de l’Argentine après la victoire 3-0 contre le Venezuela 3-0 au stade La Bombonera de Buenos Aires.

« Je ne pense pas que nous allons revenir en arrière. C’est l’adieu », a-t-il déclaré, admettant que l’Argentine ne rejouera probablement pas sur son territoire avant la Coupe du monde.

« Je pense à l’Equateur et aux matches de préparation précédents. Après la Coupe du monde, je vais devoir repenser beaucoup de choses, que ça se passe bien ou mal », a déclaré le joueur du club français PSG.

« Ce n’est pas la première fois que je ressens ce soutien. Je le ressens toujours. Nous nous attendions à cela de nos supporteurs », a-t-il a déclaré, faisant référence au soutien du public lors du match des qualifications sud-américaines dans lequel il a marqué son 81è but avec l’Albiceleste.

Messi a égalé l’Uruguayen Luis Suárez en tête des buteurs des éliminatoires sud-américains avec 28. Il laisse ainsi entrevoir sa retraite internationale après la Coupe du monde.