Arda Turan pète les plombs dans une boite de nuit

L’ancien joueur du Barça et de l’Atlético, aujourd’hui sociétaire du club turc du Basaksehir, Arda Turan, a pour ainsi dire, et excusez le terme, “pété les plombs” dans la nuit de mercredi dans une boite de nuit à Istanbul.

Le bouillant milieu de terrain et non moins légendaire pour sa longévité en sélection (100 fois retenu) a eu une altercation qui l’a opposée à un chanteur célèbre en Turquie, Berkay et qui risque de lui en coûter. En effet, il est rapporté çà et là dans la presse que l’artiste à la suite de l’accrochage, a eu le nez cassé, Arda Turan ayant pour cela joué d’un ‘’heading’’ dont il a le secret et que rarement il a mis en évidence sur les terrains. Il est dit aussi que l’enfant terrible du football turc aurait approché d’un peu trop près la femme de l’artiste et que c’est dans une velléité de la protéger que le chanteur s’est retrouvé à l’hôpital sur une table de billard.

En attendant, Arda qui vient juste de purger 16 matches de suspension (agression d’un arbitre) aura affaire à une autre commission de discipline, celle pénale cette fois, puisqu’une enquête a été ouverte afin de connaître les tenants et aboutissants se rapportant à cette affaire pour reprendre la formule de circonstance.

M.J.K