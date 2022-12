Arbitrage Maroc-France : ce que pense Regragui du recours de la FRMF

Le sélectionneur national Walid Regragui a déclaré lors de la conférence de presse d’avant match Maroc-Croatie, que le recours de la FRMF auprès de la FIFA concernant l’arbitrage de la rencontre face à la France, ne changera en rien la donne.

Pour Walid Regragui, la décision de la Fédération Royale Marocaine de Football est une bonne initiative dans la forme, mais pas dans le fond. L’entraineur a indiqué que ce qui est fait est fait, et qu’il serait plus judicieux d’aller de l’avant et se concentrer sur le prochain match face à la Croatie.

Rappelons que l’arbitre mexicain n’a pas sifflé deux penaltys en faveur du Maroc. Le premier en faveur de Sofyan Boufal et le second pour Selim Amallah. Deux faits de jeu importants qui auraient pu donner au match une tout autre tournure.

A.O.