Arabie Saoudite: Hervé Renard a eu une mésaventure (PHOTO)

Pour son premier entraînement avec la sélection saoudienne, Hervé Renard est arrivé en retard. Et pour cause, l’ancien sélectionneur du Maroc a oublié ses espadrilles et ne l’a découvert qu’à son arrivée au stade Mohamed Ben Fahd où l’entraînement allait avoir lieu, rapporte le journal saoudien Arryadiah.

Hervé Renard a ainsi envoyé un membre du staff à son hôtel pour les lui récupérer. Après 15 minutes d’attente à l’entrée du stade, le coach français a pu avoir ses espadrilles, les a enfilées et a entamé l’entraînement.

La sélection saoudienne est actuellement en stage de préparation pour le match face au Yémen, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022 et de la CAN 2023.

Rappelons que Hervé Renard a annoncé samedi 20 juillet sur sa page officielle qu’il quitte les Lions de l’Atlas. Le coach français a écrit un long message pour faire son annonce et remercier par la même occasion les supporters qui l’ont soutenu durant ces années. Il a par la suite pris les rênes de la sélection saoudienne.

La FRMF, de son côté, a nommé l’ancien entraîneur de l’équipe d’Algérie Vahid Halilhodzic en tant que nouvel entraîneur des Lions de l’Atlas.

L’équipe nationale est sur le point de débuter les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Les Lions sont dans le groupe E, qui comprend la Mauritanie, la République centrafricaine et le Burundi. Si Vahid aura d’abord pour mission de qualifier les Lions pour la CAN, il devra faire aussi bien qu’Hervé Renard en qualifiant le Maroc pour le prochain Mondial.

