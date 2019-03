Après Malawi-Maroc, Hervé Renard a adressé un mot à ses joueurs

Vendredi, le Maroc et le Malawi se sont quittés dos à dos (0-0), en match comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Si cette rencontre était sans enjeux pour les hommes d’Hervé Renard, puisqu’ils sont déjà qualifiés pour la compétition, le sélectionneur national en a profité pour reposer certains éléments qui composent l’ossature de l’équipe et essayer de nouveaux joueurs.

Après une première mi-temps terne, les Lions de l’Atlas ont créé des occasions en seconde période mais n’ont toutefois pas réussi à faire trembler les filets de l’adversaire.

Au cours de la conférence d’après-match, le “sorcier blanc” s’est montré confiant quant à l’avenir de l’équipe nationale, mais a tout de même relevé quelques imperfections qu’il faudra régler.

Muni ce samedi de ses réseaux sociaux, Renard n’a pas manqué de féliciter son groupe. “Félicitations aux joueurs pour leur prestation et remerciements au staff également pour son aide”, a-t-il écrit.

Rappelons que les Lions de l’Atlas affronteront, mardi 26 mars, l’Argentine en amical. Le match est prévu à Tanger. Hervé Renard devrait d’ailleurs bientôt dévoiler la liste des joueurs convoqués pour ce match.

S.L.