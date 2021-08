Après Malango et Rahimi, une autre star du Raja sur le départ

Après le départ de Ben Malngo et Soufiane Rahimi, le Raja de Casablanca risque de perdre les services de son joueur Abdelillah Hafidi au mercato actuel.

Des sources médiatiques rapportent que l’agent du joueur cherche à lui obtenir des offres de transfert, après que la direction du Raja lui a donné le feu vert pour un départ vers le Golfe au cas où l’offre serait intéressante.

Une source proche a confirmé à Le Site info la possibilité du départ du joueur, si l’offre de transfert convient à la direction. Toutefois, la même source ajoute qu’il est également probable que Hafidi reste au Raja, vu les contestations que son départ suscitera chez les supporters.

Notons qu’en plus de Rahimi et Malango, Abderrahim Chakir et Noah Saadaoui ont également quitté le club cet été.

M.F.