Après l’élimination, les supporters marocains “dégoûtés” (VIDEO)

Le rêve des Marocains s’est transformé en cauchemar. Tout le monde voyait le Maroc vainqueur contre le Bénin. Mais c’est l’inverse qui s’est produit.

L’équipe béninoise, très compacte défensivement, a privé les hommes d’Hervé Renard de la qualification. La sélection nationale ne verra pas les quarts de finale de la CAN 2019.

À Casablanca, c’est l’amertume générale. Au micro de Le Site Info, plusieurs mordus du ballon rond n’ont pas manqué d’exprimer leur colère et leur frustration.

“C’est une grosse déception, c’est une honte. On ne s’attendait surtout pas à ce scénario et à cette défaite. Et tout cela à cause de l’excès de confiance des joueurs.”, s’est exclamé un supporter.

“Ziyech et Boufal étaient trop confiants. Je salue l’effort d’Amrabat. Il ne fallait pas le changer, il était en forme et avait encore la capacité de poursuivre le match. Nabil Dirar aussi, puisque Mazraoui n’est pas au niveau. Et enfin, je trouve que c’est honteux de voir des joueurs professionnels rater des penaltys comme ça”, a-t-il ajouté.

Un peu plus loin, un autre supporter garde le sourire malgré cette lourde élimination. “Ils ont bien joué, mais la chance n’était pas de leur côté. Tous les grands joueurs peuvent faire l’erreur de Ziyech et rater un penalty décisif”.

La défaite du Maroc a fait pleurer tout un peuple. Les supporters marocains, là où ils se trouvent, oscillent entre colère et consternation.

