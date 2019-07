Après l’élimination, la presse nationale flingue Hervé Renard et sa bande

La presse nationale a qualifié ce lundi l’élimination précoce des Lions de l’Atlas en huitièmes de finale de la CAN 2019, après sa défaite face au Bénin, de “choquante” et “décevante” provoquant une grande frustration chez les supporters marocains.

Ainsi, le journal Al Mountakhab écrit dans son éditorial que la sélection nationale est responsable de son élimination en raison de la “piètre” qualité du jeu produit lors de ce match, des terribles erreurs commises dans la gestion de cette rencontre qui n’était pas si difficile que ça, ainsi que de la mauvaise préparation mentale pour ces huitièmes de finale qui ne tolèrent pas une grande marge d’erreur.

La performance des Lions de l’Atlas lors des trois matches de la phase de groupes, notamment dans les deux matches contre la Namibie et l’Afrique du Sud, était marquée par des moments de flottement et de faiblesse, bien qu’ils aient fait un carton plein, analyse le journal arabophone, notant que la prudence était de mise pour contrecarrer le dispositif tactique d’une équipe du Bénin, portée par une qualification historique au deuxième tour, déterminée à venir à bout de la sélection nationale, et boostée par la confiance cumulée après avoir tenu en échec les Black Stars du Ghana et les Lions Indomptables du Cameroun.

Le choc de l’élimination est dû non seulement à la manière avec laquelle la sélection nationale a quitté la compétition mais également aux causes qui ont mis fin à cette aventure, nuance l’auteur de l’édito, notant que la conclusion objective de “cette tragédie” livrée au “théâtre” du stade Essalam révèle que l’équipe nationale est la seule responsable de sa propre élimination.

Pour sa part, Al Ahdat Al Maghribia écrit que le plus pessimiste dans le public qui s’est déplacé au stade Essalam au Caire ne s’attendait pas au scénario du match ayant opposé les Lions et les Écureuils en raison des performances des hommes d’Hervé Renard lors des phases de poule, soulignant la déception et la frustration des supporters de l’Equipe nationale dont la méforme est “indigne” d’un grand tournoi de l’ordre de la Coupe d’Afrique des Nations.

La sélection marocaine a essuyé un coup dur en quittant d’une manière précoce la CAN, éliminée par le Bénin qui n’a jamais battu le Maroc de son histoire, soulignant que cet échec n’était pas une coïncidence, mais de nombreuses raisons avaient contribué à cette déconvenue face aux Écureuils, ajoute le quotidien.

Sous le titre “Elimination choquante et frustrante des supporters marocains”, Al Ittihad Al Ichtiraki rapporte que les observateurs pariaient sur l’Equipe marocaine pour réaliser une grande Coupe d’Afrique dont des médias égyptiens et africains qui considéraient le Maroc comme un candidat sérieux pour remporter le titre de cette édition en raison des conditions dont il dispose, le nombre de stars dans l’effectif, et de quelques performances lors des phases de poule.

Mais l’équipe nationale, ajoute le journal, contrairement à toutes les attentes est tombée dès les huitièmes de finale face au Bénin, une équipe qui a cru en toutes ses chances et qui a joué de manière réaliste.

Même son de cloche du côté du journal Assabah qui indique, dans son article “La déconvenue de la sélection : qui est responsable?”, que l’élimination a été un choc pour le public marocain, qui espérait ardemment une qualification aux demi-finales de l’édition actuelle de la CAN mais les Lions de l’Atlas ont buté sur l’équipe du Bénin.

Les adeptes de l’Equipe nationale attendaient la participation des Lions à ce tournoi, en particulier après la performance honorable en Coupe du monde en Russie, souligne le journal arabophone, notant que cette élimination de la CAN-2019 en Egypte a suscité de nombreuses interrogations sur les raisons de cet échec “humiliant”.

Par ailleurs, le journal Akhbar estime que l’échec et le succès ont à la fois des causes et des conséquences, soulignant que, dans le cas de l’Equipe nationale, il existe des raisons techniques entre autres à cette élimination précoce et tragique.

Dans les colonnes du journal Al Massae, un article sous le titre “Elimination amère”, fait observer que l’inimaginable s’est produit après l’élimination précoce et décevante de l’Equipe nationale face à une équipe du Bénin limitée en termes de potentiel humain et matériel.

Les attentes des Marocains dans ce tournoi étaient très élevées, particulièrement après une entame réussie de la sélection nationale lors des phases de poule, note le quotidien, soulignant que les Lions ont été battue dans cette rencontre parce qu’ils n’étaient pas préparés mentalement et tactiquement et pêchaient par excès de confiance.

De son côté, le journal Sahrae Al Maghribia note que l’Equipe nationale a quitté d’une manière décevante la CAN après sa surprenante défaite vendredi dernier contre le Bénin, mettant en évidence le fait que la participation de la sélection est un échec qui le poursuit depuis les précédentes éditions du tournoi africain tout en endossant la casquette de favori.

Son confrère francophone, L’Opinion nous invite, sous le titre “Hakim sort le onze national de la compétition”, à oublier la Coupe d’Afrique du Gabon, la Coupe du monde de Russie où la sélection n’avait pas le statut de “super-favori” comme ce fut le cas lors de la 32e édition de la CAN lors de laquelle les Lions de l’Atlas se sont qualifiés au second tour haut la main, battu la Côte d’Ivoire – super-favori de la CAN – de manière magistrale.

“Renard est sa bande nous ont donné le plus grand des espoirs avant de le transformer, en tour de main, à la plus grande désillusion”, ajoute le journal.

“Les Lions de l’Atlas ou l’échec cuisant du football marocain”, titre, pour sa part, Le Matin qui écrit que les hommes de Renard rentrent bredouille d’Egypte, éliminés prématurément un nouvelle fois de la CAN, notant que la défaite face au Bénin marque une nouvelle désillusion du football marocain qui rêve de gloire continentale depuis 1976.

S.L. (avec MAP)