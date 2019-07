Après l’élimination, Hervé Renard annoncé en Arabie Saoudite

Après l’élimination des Lions de l’Atlas en huitièmes de finale de la CAN 2019, les rumeurs sur le départ imminent d’Hervé Renard de la sélection nationale refont surface. Et la future destination du “sorcier blanc” serait… l’Arabie Saoudite.

En effet, le technicien français serait pressenti pour entraîner la sélection nationale saoudienne, qui est sans coach depuis janvier dernier après son élimination en Coupe d’Asie. L’annonce a été faite par le journal sportif saoudien Arriyadiah, qui précise que la Fédération du royaume wahhabite est fortement intéressée par Renard.

Et d’ajouter que l’actuel coach des Lions de l’Atlas perçoit, au Maroc, un salaire mensuel de 250.000 riyals saoudiens (640.000 DH), et qu’il avait déjà reçu des offres d’Egypte, d’Algérie et de Chine, mais avait préféré poursuivre l’aventure avec l’équipe nationale marocaine.

Rappelons que le Maroc a quitté la CAN 2019 en huitièmes de finale, après sa défaite face au Bénin, à l’issue de la séance de tirs au but.

Quelques heures après cette élimination surprise, le sélectionneur national Hervé Renard a tenu à consoler les fans des Lions de l’Atlas. Sur ses réseaux sociaux, il a adressé un message aux supporters.

“Je tiens dans ce moment très douloureux pour tous les amoureux du football marocain, à remercier les joueurs, qui ont été exceptionnels pendant toute cette longue période. Leur dire que je les aime et qu’il ne faut retenir que le meilleur de notre aventure. Remerciements à tous ceux qui ont tout mis en œuvre pour notre réussite», a écrit le coach français.

Et d’ajouter: «Je remercie également tous les fans qui se sont déplacés en Égypte, en Russie, à tous ceux qui nous ont supportés tout au long de cette route au Maroc et ailleurs. Vous avez été d’un soutien magnifique. Le football est fait de joie et de tristesse. C’est pour cela qu’on l’aime autant. Dima Morocco».

S.L.