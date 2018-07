Iniesta a pris une décision après l’élimination de l’Espagne

« C’est une réalité que c’est mon dernier match avec l’équipe nationale. Au niveau individuel, c’est une étape magnifique qui se termine. Parfois, les fins ne sont pas ce que vous attendez ou rêvez. Dans l’ensemble, c’est probablement le jour le plus triste de ma carrière. Je repars avec un mauvais goût, comme tout le monde. C’est un moment difficile que nous avons connu en d’autres occasions. (…) Au niveau individuel, ce n’était pas le meilleur des adieux, mais le football et la vie sont ainsi faits », a déclaré le joueur en conférence de presse d’après-match.

