Après le sacre du Raja, voici le classement final des buteurs

Voici le classement final des buteurs de Botola Pro D1 au terme de la 30è et dernière journée, disputée samedi et dimanche:

— 16 buts: Ibrahim El Bahraoui (Rapid Oued Zem)

— 12 buts: Karim El Berkaoui (Hassania d’Agadir), Noah Sadaoui (Mouloudia d’Oujda)

— 10 buts: Soufiane Rahimi (Raja de Casablanca), Abdessamad El Mobaraky (Renaissance de Zemamra), Mohamed Aziz (Renaissance de Berkane), Reda El Hajhouj (Olympique Khouribga), Joseph Guédé Gnadou (AS FAR)

— 9 buts: Hamid Ahaddad (Raja de Casablanca), Joseph Kombous (FUS de Rabat)

— 8 buts: Yahya Jabran, Kazadi Kasongo (Wydad de Casablanca), Ismail Khafi (Mouloudia d’Oujda), Ayoub Lakhal (Moghreb de Tétouan)

— 7 Buts: Zakaria Fati (Youssoufia de Berrechid), Naoufal Zerhouni (FUS de Rabat), Mohamed Fikri (AS FAR), Ismail Haddad (Wydad de Casablanca), Ibrahim El Bahri (Renaissance de Zemamra), Ayoub Gaadaoui (Ittihad de tanger, Olympic Asfi)

— 6 buts: Abdelilah Amimi (AS FAR), Hamza Khabba (Olympic Safi), Mohcine Metouali (Raja de Casablanca)

— 5 buts: Hamada Laachir et Mouhcine Iajour (Renaissance de Berkane), Ben Malango (Raja de Casablanca), Abdessamad Niani (Yousoufia de Berrechid), Saimon Msuva (Difaa d’El Jadida), Mohamed Badamosi et Ayoub Skouma (FUS de Rabat), Imad Rahouli (AS FAR), Badii Aouk (Wydad de Casablanca), Mustapha El Yousfi (Moghreb de Tétouan).