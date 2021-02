Après le sacre des Locaux, la Botola est de retour

La reprise de la Botola-Pro Inwi n’est finalement pas longtemps restée en stand-by, après l’honorable succès du onze national local lors du championnat d’Afrique des joueurs locaux qui s’est déroulé au Cameroun.

Les équipes de la division d’élite devront en effet reprendre la compétition dans un climat favorable, qui laisse à croire que le football national est parmi les meilleurs sur le continent et produit un spectacle qui correspond aux attentes de son public. Le temps d’arrêt du championnat national a été surtout le moment pour plusieurs équipes de se redresser, notamment celles qui ont mal démarré la Botola. Il s’agit essentiellement du Mouloudia d’Oujda et du Difaâ Hassani d’El Jadida. Ces deux équipes, qui ont jusqu’à présent enchaîné de mauvaises performances, doivent absolument se ressaisir en vue d’apaiser les craintes qui commencent à tarauder l’esprit de leurs supporters.

Pour d’autres équipes, la trêve n’a pas été de tout repos, car plusieurs de leurs joueurs étaient en déplacement au Cameroun. Il s’agit évidemment du Raja, du Wydad et de la RSB qui seront particulièrement surveillés durant la reprise en vue de mesurer le seuil de leur homogénéité durant cette étape de la compétition. La reprise de la Botola-Pro Inwi sera pour d’autres équipe un moment pour confirmer le bon départ durant les premières journées, en l’occurrence l’OC de Safi et de l’IR de Tanger. Les deux équipes ont été parmi les plus séduisantes lors de l’entame du championnat et devront capitaliser sur le rendement qu’ils ont jusqu’à présent affiché, en espérant que le coach de l’OCS, Adelhadi Skitioui puisse retrouver vite le banc de touche de l’équipe safiote.

Younes Bennajah