Après le Mondial, le mercato sera chaud pour les Lions de l’Atlas

Après leur participation en Coupe du Monde, les Lions de l’Atlas, malgré une élimination précoce, ont aujourd’hui le vent en pompe, ce qui promet un mercato très intéressant pour la plupart des joueurs.

Leur cote est en effet montée en flèche après avoir affronté, et de la plus belle des manières, les deux mastodontes européens, à savoir le Portugal et l’Espagne. Aujourd’hui, plusieurs clubs européens et du Golfe ont dans le viseur de nombreux éléments de la sélection.

Ce n’est pas pour rien que la majorité des joueurs ont décidé d’attendre la fin de la Coupe du monde pour négocier leur avenir avec les clubs intéressés par leurs services. Les observateurs prévoient ainsi un “chaud mercato” pour les Marocains après avoir signé une excellente prestation sous la houlette d’Hervé Renard. Si ce n’est les erreurs arbitrales qui ont empêché le Maroc de décrocher son ticket de qualification…

Hakim Ziyech, Ayoub Kaabi, Mehdi Benatia, Karim El Ahmadi, Munir Mohamedi, Younes Belhanda et d’autres devront changer de maillot pour la prochaine saison après avoir reçu plusieurs offres avant l’entame du Mondial.

N.M.