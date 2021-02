Après le décès de son père, Choumicha adresse un message à ses fans (PHOTO)

Plus d’une semaine après le décès de son père, Choumicha Chafai a réagi aux messages de condoléances, qu’elle a reçus de la part de ses amis et ses fans.

Sur son compte Instagram, la célèbre cuisinière marocaine a adressé ses remerciements à tous ceux qui l’ont soutenue en cette période difficile. « Que Dieu vous bénisse, et préserve vos proches de tous les maux », a-t-elle écrit.

Et d’ajouter : « Merci mes chers amis pour vos condoléances et vos prières ». Pour rappel, Choumicha avait annoncé, le 10 février dernier, la disparition de son père. De nombreux artistes et fans se sont empressés de présenter leurs condoléances à la cuisinière basée actuellement à Dubaï, priant pour le défunt et souhaitant beaucoup de courage à sa famille.

M.F.

