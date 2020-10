Après la victoire du Maroc: la presse sénégalaise fustige les Lions de la Téranga

La défaite des Lions de la Téranga devant les Lions de l’Atlas (1-3), vendredi en match amical à Rabat, a été largement commentée, samedi, par la presse sénégalaise, unanime à relever la domination des Marocains face à une équipe sénégalaise « qui tombe de son piédestal » plus d’un an après sa performance en CAN 2019.

« Les Lions en panne sèche ! », titre +Sud Quotidien+, soulignant qu’avec l’absence de joueurs cadres dont Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore le portier Edouard Mendy, « c’est une équipe fortement remaniée et quasiment inédite qui a fait face aux Lions de l’Atlas, mais qui a toutes les peines pour asseoir le jeu ».

« Naufrage collectif », commente la publication notant que sept ans après, l’équipe d’Aliou Cissé (sélectionneur) qui était jusque-là sur un nuage, subit sa plus lourde défaite depuis que l’ancien capitaine des Lions a pris en charge le Onze sénégalais. « Une défaite amère, qui suscite des interrogations sur les ambitions de cette sélection en perpétuelle mutation », écrit l’auteur de l’article.

Sous le titre « Les Lions tombent du haut de l’Atlas », +L’Observateur+ rappelle, pour sa part, que le Onze sénégalais jouera son deuxième match amical de la reprise, mardi prochain à domicile, face à la Mauritanie. « Un match à gagner pour chasser le doute », écrit la publication.

Pour le quotidien +Enquête+ qui aborde le résultat du match sous le titre : « les Lions prennent l’eau à Rabat », la défaite s’explique par un manque de cohésion dans le jeu des Sénégalais.

« Touché par le Maroc, le Sénégal coule à Rabat.. », « Les Lions cueillis à froid à Rabat », « Aliou Cissé et ses hommes laminés à Rabat » ou encore « les Lions du Sénégal tombent de haut », tels sont les principaux titres retenus par les journaux de la place pour commenter le résultat de ce match amical.

S.L. (avec MAP)