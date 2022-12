Après la FRMF, Toulouse réagit aux accusations à l’encontre d’Aboukhlal (PHOTO)

Dimanche, la FRMF a pris la défense de Zakaria Aboukhlal en démentant, dans un communiqué, les accusations mensongères parues dans un article publié par un site électronique et mettant en cause le comportement de l’international marocain lors de sa participation avec la sélection nationale en Coupe du Monde.

C’est au tour du Toulouse FC, le club dans lequel évolue le joueur, de se prononcer sur cette affaire. Sur son compte Twitter, le club a vivement condamné les accusations dont Aboukhlal fait l’objet. «Le Toulouse Football Club condamne les accusations faites par un site à l’égard de notre joueur Zakaria Aboukhlal et s’associe à la Fédération Marocaine de Football pour assurer tout son soutien et sa confiance à notre joueur », a écrit le club.

Et d’ajouter : «Le club condamne les accusations proférées par ce site, fausses, infondées et dégradantes, qui portent atteinte à l’image de notre joueur, et se réserve le droit d’user de toutes les voies de recours qui soient pour défendre l’image et l’intégrité de Zakaria ».

Rappelons que la FRMF a tenu à rappeler que Zakaria Aboukhlal a adopté, à l’instar de ses co-équipiers, un comportement exemplaire ayant conduit à signer des résultats honorables par le Onze national dans ce rendez-vous planétaire.

« La FRMF condamne vigoureusement le traitement réservé par ce site électronique à la personne et au comportement du joueur et qui porte atteinte à l’image à la Sélection nationale dans toutes ses composantes », lit-on dans le communiqué.

La Fédération précise qu’elle usera de toutes les voies de recours dans le but de protéger les membres de la Sélection nationale de toutes accusations mensongères touchant leurs vies personnelles ou leurs comportements en exerçant le devoir national.

H.M.

