Après la déception de la Copa América, Messi s’envole au “paradis”

Lionel Messi a récemment pris une autre gifle lorsque l’Argentine a été éliminée, en demi-finale de la Copa America, par le pays hôte, le Brésil. Pour s’en remettre, le petit magicien s’est rendu aux Caraïbes avec sa famille.

Les déclarations de Messi lors de ce tournoi ont provoqué un tollé dans le monde entier quand il a dit que “tout a été préparé pour favoriser et faire gagner le Brésil”. La Pulga avait refusé de prendre sa médaille de bronze et a déclaré qu’il “ne voulait pas faire partie de cette compétition corrompue”.

Messi a connu des journées bien remplies de peine et de douleurs ces derniers temps. Pour se détendre et vider son mental, le quintuple ballon d’or, sa femme Antonella, ses trois fils Thiago, Mateo et Benjamin sont partis en vacances. Antonella a qualifié les Caraibes de “Paradis” via son Instagram et n’a pas hésité à poster quelques photos en compagnie de sa superstar et de ses enfants.

Bhyer Kabiro

